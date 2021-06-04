Украина наконец-то «размочила» Северную Ирландию

Александр Зубков прервал безголевую серию Украины во встречах с Северной Ирландией, которая составила 299 минут. Последний раз желто-синие пробивали защитные редуты зелено-белых 2 апреля 1997 года, когда Андрей Шевченко забил победный мяч за 20 минут до окончания матча отборочного турнира чемпионата мира на НСК «Олимпийский» (2:1). К слову, более продолжительные безголевые серии наша сборная имела только с Испанией, Италией и Францией.

Самые продолжительные безголевые серии сборной Украины с одним соперником

Серия Соперник Началась Завершилась Автор гола Дата Счет Дата Счет 439' Испания 10.09.2003 1:2 (г) 13.10.2020 1:0 (д) Виктор ЦЫГАНКОВ 411' Италия 11.11.1995 1:3 (г) 12.09.2007 1:2 (д) Андрей ШЕВЧЕНКО 373' Франция 27.03.1999 0:0 (г) 21.11.2007 2:2 (д) Андрей ВОРОНИН 299' Сев. Ирландия 02.04.1997 2:1 (д) 03.06.2021 1:0 (д) Александр ЗУБКОВ 295' Турция 17.11.2004 3:0 (г) 06.10.2016 2:2 (г) Андрей ЯРМОЛЕНКО 265' Израиль 27.04.1993 1:1 (д) 07.02.2007 1:1 (г) Максим КАЛИНИЧЕНКО 226' Македония 11.10.2003 0:0 (д) 12.10.2014 1:0 (д) Сергей СИДОРЧУК 225' Словакия 10.02.2009 3:2 (н) 10.11.2017 2:1 (д) Андрей ЯРМОЛЕНКО 225' Чехия 06.09.2011 0:4 (г) 06.09.2018 2:1 (г) Евгений КОНОПЛЯНКА 216'* Хорватия 06.06.2009 2:2 (г) 208' Англия 21.05.2000 0:2 (г) 01.04.2009 1:2 (г) Андрей ШЕВЧЕНКО

* серия не закончена.