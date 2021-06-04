Украина наконец-то «размочила» Северную Ирландию

Безголевая серия украинцев во встречах с зелено-белыми составила 299 минут

  • 04.06.2021 11:25
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Украина наконец-то «размочила» Северную Ирландию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зубков прервал безголевую серию Украины во встречах с Северной Ирландией, которая составила 299 минут. Последний раз желто-синие пробивали защитные редуты зелено-белых 2 апреля 1997 года, когда Андрей Шевченко забил победный мяч за 20 минут до окончания матча отборочного турнира чемпионата мира на НСК «Олимпийский» (2:1).  К слову, более продолжительные безголевые серии наша сборная имела только с Испанией, Италией и Францией.

Самые продолжительные безголевые серии сборной Украины с одним соперником

Серия

Соперник

Началась

 

Завершилась

 

Автор гола

 

 

Дата

Счет

Дата

Счет

 

439'

Испания

10.09.2003

1:2 (г)

13.10.2020

1:0 (д)

Виктор ЦЫГАНКОВ

411'

Италия

11.11.1995

1:3 (г)

12.09.2007

1:2 (д)

Андрей ШЕВЧЕНКО

373'

Франция

27.03.1999

0:0 (г)

21.11.2007

2:2 (д)

Андрей ВОРОНИН

299'

Сев. Ирландия

02.04.1997

2:1 (д)

03.06.2021

1:0 (д)

Александр ЗУБКОВ

295'

Турция

17.11.2004

3:0 (г)

06.10.2016

2:2 (г)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

265'

Израиль

27.04.1993

1:1 (д)

07.02.2007

1:1 (г)

Максим КАЛИНИЧЕНКО

226'

Македония

11.10.2003

0:0 (д)

12.10.2014

1:0 (д)

Сергей СИДОРЧУК

225'

Словакия

10.02.2009

3:2 (н)

10.11.2017

2:1 (д)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

225'

Чехия

06.09.2011

0:4 (г)

06.09.2018

2:1 (г)

Евгений КОНОПЛЯНКА

216'*

Хорватия

06.06.2009

2:2 (г)

 

 

 

208'

Англия

21.05.2000

0:2 (г)

01.04.2009

1:2 (г)

Андрей ШЕВЧЕНКО

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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