Украина наконец-то «размочила» Северную Ирландию

Александр Зубков прервал безголевую серию Украины во встречах с Северной Ирландией, которая составила 299 минут. Последний раз желто-синие пробивали защитные редуты зелено-белых 2 апреля 1997 года, когда Андрей Шевченко забил победный мяч за 20 минут до окончания матча отборочного турнира чемпионата мира на НСК «Олимпийский» (2:1). К слову, более продолжительные безголевые серии наша сборная имела только с Испанией, Италией и Францией.
Самые продолжительные безголевые серии сборной Украины с одним соперником
|
Серия
|
Соперник
|
Началась
|
|
Завершилась
|
|
Автор гола
|
|
|
Дата
|
Счет
|
Дата
|
Счет
|
|
439'
|
Испания
|
10.09.2003
|
1:2 (г)
|
13.10.2020
|
1:0 (д)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
411'
|
Италия
|
11.11.1995
|
1:3 (г)
|
12.09.2007
|
1:2 (д)
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
373'
|
Франция
|
27.03.1999
|
0:0 (г)
|
21.11.2007
|
2:2 (д)
|
Андрей ВОРОНИН
|
299'
|
Сев. Ирландия
|
02.04.1997
|
2:1 (д)
|
03.06.2021
|
1:0 (д)
|
Александр ЗУБКОВ
|
295'
|
Турция
|
17.11.2004
|
3:0 (г)
|
06.10.2016
|
2:2 (г)
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
265'
|
Израиль
|
27.04.1993
|
1:1 (д)
|
07.02.2007
|
1:1 (г)
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
226'
|
Македония
|
11.10.2003
|
0:0 (д)
|
12.10.2014
|
1:0 (д)
|
Сергей СИДОРЧУК
|
225'
|
Словакия
|
10.02.2009
|
3:2 (н)
|
10.11.2017
|
2:1 (д)
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
225'
|
Чехия
|
06.09.2011
|
0:4 (г)
|
06.09.2018
|
2:1 (г)
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
216'*
|
Хорватия
|
06.06.2009
|
2:2 (г)
|
|
|
|
208'
|
Англия
|
21.05.2000
|
0:2 (г)
|
01.04.2009
|
1:2 (г)
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.