Порту может подписать хавбека сборной Португалии

Хавбек английского «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Жоау Моутиньо может продолжить карьеру на родине. 34-летний футболист ведет переговоры с «Порту».

У Моутиньо остался еще 1 сезон по контракту с «волками», однако «Вулверхэмптон» требует от «Порту» за трансфер игрока ту же сумму, что они летом 2018 года заплатили «Монако» – 5,6 млн евро. Кроме того, чтобы перейти в «Порту», Моутиньо придется пойти на сокращение зарплаты.

В минувшем сезоне португалец провел 36 матчей за «Вулверхэмптон», забил 1 гол и сделал 1 ассист.