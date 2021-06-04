Кейн определится со своим будущим после Евро

Форвард «Тоттенхэма» не спешит принимать решение

  • 04.06.2021 10:54
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Кейн определится со своим будущим после Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн, который может покинуть лондонский клуб этим летом, определится со своим будущим только после завершения Евро-2020.

К футболисту проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В минувшем сезоне бомбардир провел за «шпор» 49 матчей во всех турнирах, где забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €120 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Evening Standard

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