Кейн определится со своим будущим после Евро

27-летний нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн, который может покинуть лондонский клуб этим летом, определится со своим будущим только после завершения Евро-2020.

К футболисту проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В минувшем сезоне бомбардир провел за «шпор» 49 матчей во всех турнирах, где забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €120 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.