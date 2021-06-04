ВИДЕО. Вот это любовь! Фанаты сборной Бразилии чуть не разорвали Неймара

Даже охрана не сразу смогла справиться с инцидентом

  • 04.06.2021 10:16
  • 1264 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Вот это любовь! Фанаты сборной Бразилии чуть не разорвали Неймара
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар едва серьезно не пострадал из-за любви своих же фанатов.

Несколько болельщиков буквально набросились на футболиста, когда он выходил из автобуса национальной команды в городе Порту-Алегри. Даже охрана не сразу смогла навести порядок.

На счету Неймара 103 матча за национальную сборную Бразилии, где он забил 64 мяча.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 04.06.2021 11:05
    +1
    Так он, оказывается, умеет держаться на ногах и не падать?🤣
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 04.06.2021 10:58
    0
    Вспоминаю его пацаном с ирокезом.)))
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 04.06.2021 10:57
    0
    парочка припадочних,невже бразилія настільки збідніла,що вже й неймар зірка
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 04.06.2021 10:29
    +4
    Симулировать надо было
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 04.06.2021 10:29
    +4
    Симулировать надо было
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 04.06.2021 11:05
    +1
    Так он, оказывается, умеет держаться на ногах и не падать?🤣
    Ссылка
    oppy
    online
      oppy, 04.06.2021 10:58
    0
    Вспоминаю его пацаном с ирокезом.)))
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 04.06.2021 10:57
    0
    парочка припадочних,невже бразилія настільки збідніла,що вже й неймар зірка
    Ссылка
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