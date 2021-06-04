ВИДЕО. Вот это любовь! Фанаты сборной Бразилии чуть не разорвали Неймара

29-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар едва серьезно не пострадал из-за любви своих же фанатов.
Несколько болельщиков буквально набросились на футболиста, когда он выходил из автобуса национальной команды в городе Порту-Алегри. Даже охрана не сразу смогла навести порядок.
На счету Неймара 103 матча за национальную сборную Бразилии, где он забил 64 мяча.
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