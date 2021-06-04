ТаТоТаке. Украина - Северная Ирландия, страсти по Судакову, Металлист

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  • 04.06.2021 10:10
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ТаТоТаке. Украина - Северная Ирландия, страсти по Судакову, Металлист
© Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков шокированы первой после 6-матчевой неудачной серии победой сборной Украины. Почему мы выиграли у Северной Ирландии? Кто сыграл хорошо, а кто - не очень? В чем самая большая проблема нашей команды? Есть ли прогресс?

Кроме того в выпуске - напряженная дискуссия о Судакове, разбор полетов в Черноморце и Волыни, фундаментальный обзор возвращения Металлиста и плюсы/минусы новичка Зари. Поехали!
0.00 Анонс
1.37 Настроение Сенькива после свадьбы
3.21 Секрет изменений в сборной
5.08 Спиваковский у доски
5.53 Аплодисменты Зубкову
9.42 Ярмоленко - не лев матча
13:.8 Интересная идея!
14.20 Марлос и Беседин - не вау
16.23 Что нас тревожит
17.34 Страстный дискурс про Судакова
26.30 Почему Заря взяла еще одного защитника Десны?
28.26 Инсайд: Заря хочет лидера Александрии
30.32 Сенькиву безразличны угрозы
31.39 Как возвращали Металлист?
36.18 Почему Ярославский - это зло
38.56 Что будет с Черноморцем?
41.29 Почему Волынь никак не выйдет в УПЛ? 
48.49 Ставка от Сенькива
49.39 Прощание
50.03 Бекстейдж

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Источник — Sport.ua

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