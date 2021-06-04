ТаТоТаке. Украина - Северная Ирландия, страсти по Судакову, Металлист

Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков шокированы первой после 6-матчевой неудачной серии победой сборной Украины. Почему мы выиграли у Северной Ирландии? Кто сыграл хорошо, а кто - не очень? В чем самая большая проблема нашей команды? Есть ли прогресс?

Кроме того в выпуске - напряженная дискуссия о Судакове, разбор полетов в Черноморце и Волыни, фундаментальный обзор возвращения Металлиста и плюсы/минусы новичка Зари. Поехали!

0.00 Анонс

1.37 Настроение Сенькива после свадьбы

3.21 Секрет изменений в сборной

5.08 Спиваковский у доски

5.53 Аплодисменты Зубкову

9.42 Ярмоленко - не лев матча

13:.8 Интересная идея!

14.20 Марлос и Беседин - не вау

16.23 Что нас тревожит

17.34 Страстный дискурс про Судакова

26.30 Почему Заря взяла еще одного защитника Десны?

28.26 Инсайд: Заря хочет лидера Александрии

30.32 Сенькиву безразличны угрозы

31.39 Как возвращали Металлист?

36.18 Почему Ярославский - это зло

38.56 Что будет с Черноморцем?

41.29 Почему Волынь никак не выйдет в УПЛ?

48.49 Ставка от Сенькива

49.39 Прощание

50.03 Бекстейдж