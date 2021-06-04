Самая футбольная арена Украины откроется в июне

Кто за этим стоит

  • 04.06.2021 09:28
  • 1592 просмотра
  • 2 комментария
Самая футбольная арена Украины откроется в июне

Никто не ожидал, но это произошло! Со 2 июня в Украине откроется крупнейшая национальная футбольная арена. И она настолько крутая, что сам Тарас Степаненко пересел за руль газонокосилки, а по заказу Андрея Пятова изготовили специальную футуристическую машину для тренировок навыков ловли подарков.

Сейчас уже можно раскрыть карты. Компания PepsiCo и крупнейший ритейл Украины АТБ, ведущие игроки рынка в своих отраслях, объединили усилия, чтобы превратить начало лета на самом деле горячий месяц. Магазины АТБ становятся крупнейшей национальной футбольной ареной, где будет ожесточенная борьба за сотни крутых подарков.

Условия ну очень просты: покупаешь в АТБ на сумму от 250 гривен, в чеке должны быть Pepsi и Lay's, регистрируешь код с чека на сайте, в смс или чатбот и участвуешь в ежедневном розыгрыше клевых футбольных мячей Puma. А если регистрируешь 2 чеки в течение недели, то участвуешь еще в еженедельном розыгрыше и можешь стать владельцем заветной игровой консоли или топового смартфона!

Спеши! Акция длится со 2 июня по 4 июля!

Но это еще не все сюрпризы, которые приготовили нам Pepsi, Lay's и АТБ. Совсем скоро все желающие смогут получить фото с Тарасом Степаненко или Андреем Пятовым на память. Следи за новостями и не упусти такую невероятную возможность!

Больше деталей тут: https://football.atb.promo

Подписывайся на https://www.instagram.com/pepsiukraine/ та https://www.instagram.com/laysukraine/ чтобы не пропустить самое интересное!

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 04.06.2021 10:00
    0
    Не ковид нас убивает, ой не ковид...
    Ссылка
    sancho_v
      sancho_v, 04.06.2021 09:47
    +1
    Пить и есть эту отраву?
    Ссылка
    sancho_v
      sancho_v, 04.06.2021 09:47
    +1
    Пить и есть эту отраву?
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 04.06.2021 10:00
    0
    Не ковид нас убивает, ой не ковид...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности