Самая футбольная арена Украины откроется в июне

Никто не ожидал, но это произошло! Со 2 июня в Украине откроется крупнейшая национальная футбольная арена. И она настолько крутая, что сам Тарас Степаненко пересел за руль газонокосилки, а по заказу Андрея Пятова изготовили специальную футуристическую машину для тренировок навыков ловли подарков.

Сейчас уже можно раскрыть карты. Компания PepsiCo и крупнейший ритейл Украины АТБ, ведущие игроки рынка в своих отраслях, объединили усилия, чтобы превратить начало лета на самом деле горячий месяц. Магазины АТБ становятся крупнейшей национальной футбольной ареной, где будет ожесточенная борьба за сотни крутых подарков.

Условия ну очень просты: покупаешь в АТБ на сумму от 250 гривен, в чеке должны быть Pepsi и Lay's, регистрируешь код с чека на сайте, в смс или чатбот и участвуешь в ежедневном розыгрыше клевых футбольных мячей Puma. А если регистрируешь 2 чеки в течение недели, то участвуешь еще в еженедельном розыгрыше и можешь стать владельцем заветной игровой консоли или топового смартфона!

Спеши! Акция длится со 2 июня по 4 июля!

Но это еще не все сюрпризы, которые приготовили нам Pepsi, Lay's и АТБ. Совсем скоро все желающие смогут получить фото с Тарасом Степаненко или Андреем Пятовым на память. Следи за новостями и не упусти такую невероятную возможность!

Больше деталей тут: https://football.atb.promo

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