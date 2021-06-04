Александр РЫБКА: «Бущан должен быть первым номером сборной Украины на Евро»

Бывший вратарь сборной Украины, киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Рыбка поделился мнением о конкуренции в нашем «национале» на позиции голкипера.

«На мой взгляд, Бущан должен быть первым номером сборной. Мне кажется, он лучше всех готов из этой тройки и принесет пользу сборной», - сказал Рыбка.

Андрей Шевченко внес в заявку на Евро-2020 троих вратарей – Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Пятова.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов (13 июня, Амстердам), Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).