Надаль отметил 35-летие выходом в третий круг Ролан Гаррос

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над французом Ришаром Гаске в матче второго круга второго в сезоне турнира серии Большого Шлема «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась в пользу 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос», выполнившего три эйса, реализовавшего шесть брейк-пойнтов из 15 и допустившего три двойные ошибки.

Ролан Гаррос. Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 6:0, 7:5, 6:2

В третьем круге соперником Надаля, которому 3 июня исполнилось 35 лет, станет британец Кэмерон Норри.