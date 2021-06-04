Надаль отметил 35-летие выходом в третий круг Ролан Гаррос

Испанец одержал победу над французом Ришаром Гаске

  • 04.06.2021 01:38
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Надаль отметил 35-летие выходом в третий круг Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над французом Ришаром Гаске в матче второго круга второго в сезоне турнира серии Большого Шлема «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась в пользу 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос», выполнившего три эйса, реализовавшего шесть брейк-пойнтов из 15 и допустившего три двойные ошибки.

Ролан Гаррос. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Ришар Гаске (Франция) – 6:0, 7:5, 6:2

В третьем круге соперником Надаля, которому 3 июня исполнилось 35 лет, станет британец Кэмерон Норри.

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Источник — Sport.ua

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