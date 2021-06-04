Днепр-1 заинтересовался 19-летним аргентинским защитником

Клуб УПЛ «Днепр-1» заинтересовался аргентинцем Агустином Лагосом.
19-летний правый защитник лишь недавно начал выступать за основную команду клуба «Атлетико Тукуман», но уже привлек внимание европейских скаутов.
Украинский клуб хочет взять игрока в аренду на один сезон с правом выкупа.
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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