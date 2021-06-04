Тренер Северной Ирландии: «Украина за последний год проиграла лишь однажды»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклаф прокомментировал поражение от команды Украины (0:1) в Днепре:

– Важная для нас игра. К сожалению, мы не попали на Евро-2020, но два проведенных спарринга показали результат моих наработок. Привлекаем молодых ребят, хотим, чтобы они перешли на топ-уровень. И сегодня игра показала, что они к этому готовы. В целом, была сложная игра с топовым соперником, которая показала, что мы готовы играть с оппонентами такого уровня.

– Почему вашей команде не удалось переломить ход игры?

– Мы играли против очень талантливой команды, наполненной энергией, ведь сборная Украины готовится к Евро-2020. К тому же, это товарищеский матч. Наконец, не забывайте, что сборная Украины за последний год проиграла лишь однажды.

– Удивила ли вас чем-то сборная Украины?

– Нет. Никаких сюрпризов со стороны соперника не было. Мы знали, что сборная Украины наверняка будет действовать по схеме 4-3-3, играя в атакующий футбол с резкими переходами в атаку. Также ожидали, что это будет непростой в физическом плане матч, но мы, считаю, справились. В общем, мы сыграли именно с тем соперником, какого и ожидали увидеть на футбольном поле.