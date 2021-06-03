Роман ЯРЕМЧУК: «Было чувство, что могу пропустить Евро»

Нападающий сборной Украины – о победе над Северной Ирландией

  • 03.06.2021 23:18
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Роман ЯРЕМЧУК: «Было чувство, что могу пропустить Евро»
© УАФ. Роман Яремчук и Андрей Шевченко

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Северной Ирландией в товарищеском матче (1:0).
 
«Мы хорошо подготовились к матчу, приехало много игроков из европейских чемпионатов. Нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Каждый играет в разных командах, поэтому нужно понимание на поле. Сегодня его было больше, чем в прошлых матчах, и мы заслужили победу. 
 
Подвела ли реализация? Могли забить намного больше, но главное, что моменты были, я всегда ищу позитив. А голы придут, это 100%. 
 
Отрабатываем свою игру, отрабатываем тактику работы с мячом, создание моментов. Первый тайм сегодня получился особенно хорошим. Все было хорошо. 
 
То, что я отыграю только первый тайм, было запланировано тренерским штабом. Главным было почувствовать ритм. Несколько дней назад еще не знал, буду играть или нет. Но на данный момент все хорошо. Было чувство, что могу пропустить Евро, однако все обошлось», – сказал Яремчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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