Украина – Сев. Ирландия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE

3 июня в Днепре прошел товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии (1:0).
Украина победила за счет гола Александра Зубкова в начале поединка.
Смотрите видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.
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Источник — Sport.ua
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