Украина – Сев. Ирландия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE

В Днепре прошел товарищеский матч, Украина победила за счет гола Зубкова

  • 03.06.2021 23:08
  • 1632 просмотра
  • 3 комментария
Украина – Сев. Ирландия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE
© УАФ. Андрей Шевченко

3 июня в Днепре прошел товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии (1:0).

Украина победила за счет гола Александра Зубкова в начале поединка.

Смотрите видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    SaneK
      SaneK, 03.06.2021 23:34
    0
    SaneK, 03.06.2021 23:33
    Странно, а почему я не могу его минусонуть? нет +/- возле этого глупого комментария...
    а, потому что свернут был...
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 03.06.2021 23:33
    0
    Ruslan Bojchuk, 03.06.2021 23:24
    Шеву і Ярмолу на..й
    Странно, а почему я не могу его минусонуть? нет +/- возле этого глупого комментария...
    Ссылка
    Ruslan Bojchuk
      Ruslan Bojchuk, 03.06.2021 23:24
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Шеву і Ярмолу на..й
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 03.06.2021 23:34
    0
    SaneK, 03.06.2021 23:33
    Странно, а почему я не могу его минусонуть? нет +/- возле этого глупого комментария...
    а, потому что свернут был...
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 03.06.2021 23:33
    0
    Ruslan Bojchuk, 03.06.2021 23:24
    Шеву і Ярмолу на..й
    Странно, а почему я не могу его минусонуть? нет +/- возле этого глупого комментария...
    Ссылка
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