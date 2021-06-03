Рафаэль Надаль – Ришар Гаске. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего июня Рафаэль Надаль (№3 ATP) проведет матч второго круга на Ролан Гаррос.
Соперником испанца станет Ришар Гаске из Франции (№53 ATP).
Встреча пройдет последним запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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