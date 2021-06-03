Андорра
1 : 4
Ирландия
03.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ирландия и Швейцария разгромно выиграли товарищеские матчи

В Европе проходит серия товарищеских матчей национальных команд

  • 03.06.2021 21:02
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Ирландия и Швейцария разгромно выиграли товарищеские матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

3 июня уже прошли 2 контрольных поединка. Ирландия и Швейцария разгромно выиграли товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

3 июня

Андорра – Ирландия – 1:4

Голы: Валес, 52 (1:0). Пэрротт, 58 (1:1). Пэрротт, 61 (1:2). Найт, 84 (1:3). Хорган, 89 (1:4).

Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».

Швейцария – Лихтенштейн – 7:0

Голы: Гавранович, 19 (1:0). Фасснахт, 46 (2:0). Н.Фрик, 57, автогол (3:0). Фасснахт, 70 (4:0). Гавранович, 75 (5:0). Гавранович, 79 (6:0). Фернандес, 85 (7:0).

Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

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Источник — Sport.ua

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