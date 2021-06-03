В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
3 июня уже прошли 2 контрольных поединка. Ирландия и Швейцария разгромно выиграли товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
3 июня
Андорра – Ирландия – 1:4
Голы: Валес, 52 (1:0). Пэрротт, 58 (1:1). Пэрротт, 61 (1:2). Найт, 84 (1:3). Хорган, 89 (1:4).
Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».
Швейцария – Лихтенштейн – 7:0
Голы: Гавранович, 19 (1:0). Фасснахт, 46 (2:0). Н.Фрик, 57, автогол (3:0). Фасснахт, 70 (4:0). Гавранович, 75 (5:0). Гавранович, 79 (6:0). Фернандес, 85 (7:0).
Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».
Источник — Sport.ua
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