Федерер и Джокович вышли в третий круг Ролан Гаррос

Роджер обыграл Марина Чилича

  • 03.06.2021 20:02
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  • 1 комментарий
Федерер и Джокович вышли в третий круг Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Новак Джокович и Роджер Федерер провели матчи второго круга открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Швейцарец в четырех сетах победил хорвата Марина Чилича, серб в трех партиях одолел Пабло Куэваса из Уругвая.
 
Далее по сетке Джокович сыграет с Ричардасом Беранкисом из Литвы, а Федерер сразится с немцем Домиником Кепфером.
 
Ролан Гаррос. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:3, 6:2, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 2:6, 7:6(4), 6:2

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.06.2021 20:26
    0
    Дед даёт жару
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.06.2021 20:26
    0
    Дед даёт жару
    Ссылка
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