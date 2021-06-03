Федерер и Джокович вышли в третий круг Ролан Гаррос

Новак Джокович и Роджер Федерер провели матчи второго круга открытого чемпионата Франции по теннису.
Швейцарец в четырех сетах победил хорвата Марина Чилича, серб в трех партиях одолел Пабло Куэваса из Уругвая.
Далее по сетке Джокович сыграет с Ричардасом Беранкисом из Литвы, а Федерер сразится с немцем Домиником Кепфером.
Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:3, 6:2, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 2:6, 7:6(4), 6:2
Источник — Sport.ua
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