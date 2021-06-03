ВИДЕО. УЕФА поздравил Реброва с 47-летием, вспомнив гол Панатинаикосу

Официальный аккаунт УЕФА поздравил украинского тренера Сергея Реброва с днем рождения.
«Поздравляем с 47-летием легенду киевского «Динамо» и сборной Украины Сергея Реброва!
Вспоминаем его гол «Панатинаикосу» в 1998-м», – сказано в поздравительном сообщении.
🎁 Поздравляем с 47-летием легенду @DynamoKyiv и сборной Украины Сергея Реброва! 🇺🇦🎈— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 3, 2021
⏪ Вспоминаем его гол "Панатинаикосу" в 1998-м ⤵️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/37SLGMJjEg
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Источник — УЕФА
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