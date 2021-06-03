ВИДЕО. УЕФА поздравил Реброва с 47-летием, вспомнив гол Панатинаикосу

Легенда киевского «Динамо» празднует день рождения

  • 03.06.2021 19:36
  • 1878 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. УЕФА поздравил Реброва с 47-летием, вспомнив гол Панатинаикосу
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Официальный аккаунт УЕФА поздравил украинского тренера Сергея Реброва с днем рождения.
 
«Поздравляем с 47-летием легенду киевского «Динамо» и сборной Украины Сергея Реброва!
 
Вспоминаем его гол «Панатинаикосу» в 1998-м», – сказано в поздравительном сообщении.

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 19:48
    0
    Гм.... А почему не гол Барселоне в домашнем матче?) Вот это реально супергол и по красоте и по значимости
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 03.06.2021 19:45
    +1
    Хм... Почему именно этот гол решили вспомнить? Есть же куча куда более красивых - Барселоне, Русенборгу, Ольборгу, Марибору...
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 03.06.2021 19:45
    +1
    Це не УЄФА ,а галіме уєфа .ру .касапи
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 03.06.2021 19:45
    +1
    Хм... Почему именно этот гол решили вспомнить? Есть же куча куда более красивых - Барселоне, Русенборгу, Ольборгу, Марибору...
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 03.06.2021 19:45
    +1
    Це не УЄФА ,а галіме уєфа .ру .касапи
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 19:48
    0
    Гм.... А почему не гол Барселоне в домашнем матче?) Вот это реально супергол и по красоте и по значимости
    Ссылка
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