Украина – Северная Ирландия. Шевченко назвал стартовый состав

Матч начнется в 21:00

  • 03.06.2021 19:48
  • 1877 просмотров
  • 7 комментариев
Украина – Северная Ирландия. Шевченко назвал стартовый состав
© УАФ

3 июня состоится товарищеский поединок, в котором сборная Украины примет сборную Северную Ирландию.

Матч пройдет в Днепре на «Днепр-Арене». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.


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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 03.06.2021 20:01
    0
    Сергей Заскаль, 03.06.2021 20:00
    Жах,а не склад.
    Почему?
    Ссылка
    Batya
      Batya, 03.06.2021 20:01
    -1
    Репетиція... Сидора на місце Шапаренка. Стьопу на місце Сидора і на Нідерланди АВТОБУС ПРИПАРКОВАНИЙ, а там, як карта ляже.....
    Ссылка
    Сергей Заскаль
      Сергей Заскаль, 03.06.2021 20:00
    -2
    Жах,а не склад.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 03.06.2021 19:56
    -4
    Зіни нема в старті
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 03.06.2021 19:55
    -4
    Циганков опять травма ?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.06.2021 19:53
    +1
    -_-ENJOY, 03.06.2021 19:51
    Малина должен вытянуть игру
    Почему только Малина? Есть Яремчук, да и Шапаренко разыгрался
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 03.06.2021 19:51
    -3
    Малина должен вытянуть игру
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.06.2021 19:53
    +1
    -_-ENJOY, 03.06.2021 19:51
    Малина должен вытянуть игру
    Почему только Малина? Есть Яремчук, да и Шапаренко разыгрался
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 03.06.2021 20:01
    0
    Сергей Заскаль, 03.06.2021 20:00
    Жах,а не склад.
    Почему?
    Ссылка
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