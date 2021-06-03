ФОТО. Футболист или гонщик? Дуэлунд в отпуске занимается картингом

Полузащитника киевского «Динамо» очень привлекает гоночный спорт

  • 03.06.2021 18:42
  • 380 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Футболист или гонщик? Дуэлунд в отпуске занимается картингом
© Instagram. Миккель Дуэлунд

23-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд проводит отпуск, катаясь на картах.

Гонки — не просто развлечение для Дуэлунда, футболист серьезно увлекается автоспортом.

«Моя страсть — это гоночный спорт, поэтому, конечно, я много занимаюсь им. У меня есть три гоночных карта, и я люблю проводить время на треке», — ранее заявил Миккель в своем интервью.

Дуэлунд перешел в «Динамо» из «Мидтьюлланда» летом 2018 года за €4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за киевскую команду 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 03.06.2021 18:56
    0
    Купили за 4млн. А а продадут в лучшем случае за полтора млн. Вычесть зарплату за эти годы и учитывая что пользы от него как от козла молока, получается полная жопа. Селекция динамовских сердец во всей красе. И сколько таких дуэлендов было за последние 15 лет.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 03.06.2021 18:56
    0
    Купили за 4млн. А а продадут в лучшем случае за полтора млн. Вычесть зарплату за эти годы и учитывая что пользы от него как от козла молока, получается полная жопа. Селекция динамовских сердец во всей красе. И сколько таких дуэлендов было за последние 15 лет.
    Ссылка
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