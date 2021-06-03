ФОТО. Футболист или гонщик? Дуэлунд в отпуске занимается картингом

23-летний датский полузащитник киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд проводит отпуск, катаясь на картах.

Гонки — не просто развлечение для Дуэлунда, футболист серьезно увлекается автоспортом.

«Моя страсть — это гоночный спорт, поэтому, конечно, я много занимаюсь им. У меня есть три гоночных карта, и я люблю проводить время на треке», — ранее заявил Миккель в своем интервью.

Дуэлунд перешел в «Динамо» из «Мидтьюлланда» летом 2018 года за €4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за киевскую команду 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.