Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Из Зари никто не обращался»

22-летний украинский защитник испанского «Луго» Орест Лебеденко, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за донецкий «Олимпик», рассказал, где он собирается продолжить карьеру.

«Несколько дней назад я разговаривал с клубным руководством «Луго», с которым связан контрактом еще два года. Конечно, прежде всего, поздравил с сохранением «прописки» в Сегунде, а когда поинтересовался своей судьбой, то в ответ услышал: «На следующей неделе должна состояться встреча руководства с тренерским штабом, где и будет принято решение возвращать Лебеденко в «Луго», или снова отдавать в аренду». Так что пока никакой определенности.

Что касается информации, появившейся в СМИ, что мной интересуется «Заря», то я не в курсе. Ко мне никто из луганского клуба не обращался», — отметил Лебеденко.

В минувшем сезоне Орест Лебеденко провел в чемпионате УПЛ за «Олимпик» 23 матча.