ФОТО. 28 побед и всего 7 поражений. Статистика Динамо при Луческу

В прошлом сезоне под руководством Мирчи Луческу «Динамо» провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) — 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений.
Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.
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Источник — ФК Динамо Киев
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