ФОТО. 28 побед и всего 7 поражений. Статистика Динамо при Луческу

Команда выиграла все внутренние трофеи в сезоне

  • 03.06.2021 18:02
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ФОТО. 28 побед и всего 7 поражений. Статистика Динамо при Луческу
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В прошлом сезоне под руководством Мирчи Луческу «Динамо» провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) — 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений.

Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

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Источник — ФК Динамо Киев

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