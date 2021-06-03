Андрей ПОЛУНИН: «Тренерский штаб Украины продолжит эксперименты с составом»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от товарищеского поединка украинской национальной команды со сборной Северной Ирландии.

«Невзирая на товарищеский статус матча с Северной Ирландией, всем украинским болельщикам хочется победы, учитывая, что «сине-желтые» не выигрывали уже семь поединков кряду.

Предположу, что эксперименты с составом тренерский штаб сборной продолжит, ведь впереди еще будет один спарринг. Хочется увидеть в старте Артема Довбика, который неплохо себя проявил в предыдущих матчах за «сине-желтых». Наверняка у Андрея Шевченко есть несколько задач на этот поединок. Северная Ирландия — отличный спарринг-партнер в этом плане. Тем не менее, надеюсь, что Украина завоюет достаточно уверенную победу — 3:1», — считает Полунин.

Матч Украина — Северная Ирландия состоится в Днепре в четверг, 3 июня, в 21:00.