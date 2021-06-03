Андрей ПОЛУНИН: «Тренерский штаб Украины продолжит эксперименты с составом»

Но «сине-желтые» должны уверенно обыграть Северную Ирландию, считает специалист

  • 03.06.2021 17:25
  • 311 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ПОЛУНИН: «Тренерский штаб Украины продолжит эксперименты с составом»
© УАФ

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от товарищеского поединка украинской национальной команды со сборной Северной Ирландии.

«Невзирая на товарищеский статус матча с Северной Ирландией, всем украинским болельщикам хочется победы, учитывая, что «сине-желтые» не выигрывали уже семь поединков кряду.

Предположу, что эксперименты с составом тренерский штаб сборной продолжит, ведь впереди еще будет один спарринг. Хочется увидеть в старте Артема Довбика, который неплохо себя проявил в предыдущих матчах за «сине-желтых». Наверняка у Андрея Шевченко есть несколько задач на этот поединок. Северная Ирландия — отличный спарринг-партнер в этом плане. Тем не менее, надеюсь, что Украина завоюет достаточно уверенную победу — 3:1», — считает Полунин.

Матч Украина — Северная Ирландия состоится в Днепре в четверг, 3 июня, в 21:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности