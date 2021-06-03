ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где состоится матч Украина – Франция

Поединок состоится 4 сентября

  • 03.06.2021 16:52
  • 2561 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где состоится матч Украина – Франция
© УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о том, что матч отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

Поединок состоится в субботу, 4 сентября. Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Первый матч между командами в марте в Париже завершился вничью 1:1.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 03.06.2021 17:27
    0
    Киев закроют, в Харьков перенесут...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 03.06.2021 17:27
    0
    Киев закроют, в Харьков перенесут...
    Ссылка
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