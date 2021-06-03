ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где состоится матч Украина – Франция

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о том, что матч отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».
Поединок состоится в субботу, 4 сентября. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Первый матч между командами в марте в Париже завершился вничью 1:1.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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