Ингулец проведет второй сбор за рубежом

«Ингулец» второй этап подготовки к новому сезону проведет в Болгарии. Запланированы пять контрольных матчей, первый — 6 июля с ЦСКА (София).

Команда отправится в Болгарию в составе, который и будет представлять Петрово в чемпионате УПЛ, который стартует 25 июля.

Ранее президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк прокомментировал сообщения, появившиеся в СMИ, что команда из Петрово собирается первые домашние матчи в новом сезоне проводить в Кропивницком, и рассказал, когда можно ждать подписания первых летних новичков.