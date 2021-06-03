Стало известно, кто будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2020

О поединках национальной команды расскажут Андрей Столярчук и Виктор Вацко

  • 03.06.2021 15:42
  • 3730 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, кто будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2020
© УАФ. Андрей Шевченко

Право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила «Медиа Группа Украина», в состав которой входят телеканалы «Футбол 1/2/3», а также телеканал «Украина».

Ожидается, что телеканал «Украина» покажет 24 матча Евро, а «Футболы» — 27 игр. Все матчи национальной сборной Украины, а также решающие игры чемпионата (четвертьфиналы, полуфиналы и финал), покажет телеканал «Украина».

Комментировать поединки подопечных Андрея Шевченко на групповой стадии турнира будут Андрей Столярчук и Виктор Вацко. Другие комментаторы телеканалов «Футбол» на играх Евро-2020 будут работать в парах.

Матч сборных Украины и Северной Ирландии на телеканале «Украина» будет комментировать Виктор Вацко. Поединок с Кипром (7 июня в Харькове) в прямом эфире покажет телеканал «Футбол».

В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    manticora90
    online
      manticora90, 03.06.2021 17:10
    0
    Лично я все футболы смотрю . и буду смотреть через Ace Stream там хоть можно поставить нормального комментатора.. предпочитаю Русских.... с нашими можно заснуть !! = картинка хороша HD!!главное правильная ссылка на 50 фпс!! Просто есть на 25 эта беда для глаз....
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 03.06.2021 16:09
    +5
    onco-clown, 03.06.2021 16:04
    Мне вот интересно это у одного меня или нет: Вацко очень нравился как эксперт в Великом футболе (и вечно бесило когда его Леоненко перебивал), но вот как комментатор он пресноват.
    Ще до роботи на телеканалах Футбол Вацко - Коментатор був одним з найкращих в Україні (разом з Джулаєм і Босянком); але як тільки почав працювати експертом, відразу щось змінилось у Вацка як коментатора.. Згоден, який пріснуватий став.. Хоча як експерт ТОП - у футболі круто розбирається
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    onco-clown
      onco-clown, 03.06.2021 16:04
    +1
    Мне вот интересно это у одного меня или нет: Вацко очень нравился как эксперт в Великом футболе (и вечно бесило когда его Леоненко перебивал), но вот как комментатор он пресноват.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 03.06.2021 16:09
    +5
    onco-clown, 03.06.2021 16:04
    Мне вот интересно это у одного меня или нет: Вацко очень нравился как эксперт в Великом футболе (и вечно бесило когда его Леоненко перебивал), но вот как комментатор он пресноват.
    Ще до роботи на телеканалах Футбол Вацко - Коментатор був одним з найкращих в Україні (разом з Джулаєм і Босянком); але як тільки почав працювати експертом, відразу щось змінилось у Вацка як коментатора.. Згоден, який пріснуватий став.. Хоча як експерт ТОП - у футболі круто розбирається
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 03.06.2021 16:04
    +1
    Мне вот интересно это у одного меня или нет: Вацко очень нравился как эксперт в Великом футболе (и вечно бесило когда его Леоненко перебивал), но вот как комментатор он пресноват.
    Ссылка
    manticora90
    online
      manticora90, 03.06.2021 17:10
    0
    Лично я все футболы смотрю . и буду смотреть через Ace Stream там хоть можно поставить нормального комментатора.. предпочитаю Русских.... с нашими можно заснуть !! = картинка хороша HD!!главное правильная ссылка на 50 фпс!! Просто есть на 25 эта беда для глаз....
    Ссылка
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