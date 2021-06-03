Стало известно, кто будет комментировать матчи сборной Украины на Евро-2020

Право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила «Медиа Группа Украина», в состав которой входят телеканалы «Футбол 1/2/3», а также телеканал «Украина».

Ожидается, что телеканал «Украина» покажет 24 матча Евро, а «Футболы» — 27 игр. Все матчи национальной сборной Украины, а также решающие игры чемпионата (четвертьфиналы, полуфиналы и финал), покажет телеканал «Украина».

Комментировать поединки подопечных Андрея Шевченко на групповой стадии турнира будут Андрей Столярчук и Виктор Вацко. Другие комментаторы телеканалов «Футбол» на играх Евро-2020 будут работать в парах.

Матч сборных Украины и Северной Ирландии на телеканале «Украина» будет комментировать Виктор Вацко. Поединок с Кипром (7 июня в Харькове) в прямом эфире покажет телеканал «Футбол».

В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).