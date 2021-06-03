Только у трех сборных на EURO-2020 капитаны младше 30 лет

Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц EURO-2020 составляет 32,7 года. Причем только в трех сборных капитаны младше 30 лет. Самый старший - 37-летний македонец Горан Пандев, а самый молодой - 27-летний шотландец Эндрю Робертсон.

В 9 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 8 - нападающим, в 4-х - защитникам, в 3-х, включая Украину - вратарям.

Самые возрастные капитаны команд на EURO-2020

Возраст Капитан А Сборная Дата рождения 37 лет Горан ПАНДЕВ н Сев. Македония 27.07.1983 36 лет Андрей ПЯТОВ в Украина 28.06.1984 36 лет Джорджо КЬЕЛЛИНИ з Италия 14.08.1984 36 лет КРИШТИАНУ РОНАЛДУ н Португалия 05.02.1985 36 лет Андреас ГРАНКВИСТ з Швеция 16.04.1985 35 лет БУРАК Йылмаз н Турция 15.07.1985 35 лет Лука МОДРИЧ п Хорватия 09.09.1985 35 лет Мануэль НОЙЕР в Германия 27.03.1986

Самые молодые капитаны команд на EURO-2020