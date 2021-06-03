Только у трех сборных на EURO-2020 капитаны младше 30 лет

Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц EURO-2020 составляет 32,7 года. Причем только в трех сборных капитаны младше 30 лет. Самый старший - 37-летний македонец Горан Пандев, а самый молодой - 27-летний шотландец Эндрю Робертсон.
В 9 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 8 - нападающим, в 4-х - защитникам, в 3-х, включая Украину - вратарям.
Самые возрастные капитаны команд на EURO-2020
|
Возраст
|
Капитан
|
А
|
Сборная
|
Дата рождения
|
37 лет
|
Горан ПАНДЕВ
|
н
|
Сев. Македония
|
27.07.1983
|
36 лет
|
Андрей ПЯТОВ
|
в
|
Украина
|
28.06.1984
|
36 лет
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
з
|
Италия
|
14.08.1984
|
36 лет
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
н
|
Португалия
|
05.02.1985
|
36 лет
|
Андреас ГРАНКВИСТ
|
з
|
Швеция
|
16.04.1985
|
35 лет
|
БУРАК Йылмаз
|
н
|
Турция
|
15.07.1985
|
35 лет
|
Лука МОДРИЧ
|
п
|
Хорватия
|
09.09.1985
|
35 лет
|
Мануэль НОЙЕР
|
в
|
Германия
|
27.03.1986
Самые молодые капитаны команд на EURO-2020
|
Возраст
|
Капитан
|
А
|
Сборная
|
Дата рождения
|
27 лет
|
Эндрю РОБЕРТСОН
|
з
|
Шотландия
|
11.03.1994
|
27 лет
|
Харри КЕЙН
|
н
|
Англия
|
28.07.1993
|
28 лет
|
Гранит ДЖАКА
|
п
|
Швейцария
|
27.09.1992
|
30 лет
|
Эден АЗАР
|
п
|
Бельгия
|
07.01.1991
|
30 лет
|
Джорджинио ВЕЙНАЛДУМ
|
п
|
Голландия
|
11.11.1990
|
30 лет
|
Владимир ДАРИДА
|
п
|
Чехия
|
08.08.1990
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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