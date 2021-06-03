Только у трех сборных на EURO-2020 капитаны младше 30 лет

Средний возраст капитанов команд-участниц турнира - 32,7 года

  • 03.06.2021 15:37
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Только у трех сборных на EURO-2020 капитаны младше 30 лет
© УАФ. Андрей Пятов

Средний возраст штатных, так сказать, капитанов команд-участниц EURO-2020 составляет 32,7 года. Причем только в трех сборных капитаны младше 30 лет. Самый старший - 37-летний македонец Горан Пандев, а самый молодой - 27-летний шотландец Эндрю Робертсон.

В 9 командах капитанская повязка доверена полузащитникам, в 8 - нападающим, в 4-х - защитникам, в 3-х, включая Украину - вратарям.

Самые возрастные капитаны команд на EURO-2020

Возраст

Капитан

А

Сборная

Дата рождения

37 лет

Горан ПАНДЕВ

н

Сев. Македония

27.07.1983

36 лет

Андрей ПЯТОВ

в

Украина

28.06.1984

36 лет

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

з

Италия

14.08.1984

36 лет

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

н

Португалия

05.02.1985

36 лет

Андреас ГРАНКВИСТ

з

Швеция

16.04.1985

35 лет

БУРАК Йылмаз

н

Турция

15.07.1985

35 лет

Лука МОДРИЧ

п

Хорватия

09.09.1985

35 лет

Мануэль НОЙЕР

в

Германия

27.03.1986

Самые молодые капитаны команд на EURO-2020

Возраст

Капитан

А

Сборная

Дата рождения

27 лет

Эндрю РОБЕРТСОН

з

Шотландия

11.03.1994

27 лет

Харри КЕЙН

н

Англия

28.07.1993

28 лет

Гранит ДЖАКА

п

Швейцария

27.09.1992

30 лет

Эден АЗАР

п

Бельгия

07.01.1991

30 лет

Джорджинио ВЕЙНАЛДУМ

п

Голландия

11.11.1990

30 лет

Владимир ДАРИДА

п

Чехия

08.08.1990

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 03.06.2021 15:49
    0
    ё-маё, Пятов - третий вратарь Украины - капитан команды?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 03.06.2021 15:49
    0
    ё-маё, Пятов - третий вратарь Украины - капитан команды?
    Ссылка
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