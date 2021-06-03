Васкес продлил контракт с Реалом

Новое соглашение испанского вингера с мадридским клубом рассчитано до 2024 года

  • 03.06.2021 14:58
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Васкес продлил контракт с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний испанский вингер «Реала» Лукас Васкес продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Васкес защищает цвета «Реала» с лета 2015 года после перехода из «Эспаньола» за €1 миллион. В минувшем сезоне Лукас провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.

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Источник — ФК Реал Мадрид

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