Васкес продлил контракт с Реалом

29-летний испанский вингер «Реала» Лукас Васкес продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Васкес защищает цвета «Реала» с лета 2015 года после перехода из «Эспаньола» за €1 миллион. В минувшем сезоне Лукас провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €15 миллионов.
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Источник — ФК Реал Мадрид
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