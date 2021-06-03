Александр РЫБКА: «Говорил, что Луческу быстро наведет порядок в Динамо»

34-летний украинский вратарь Александр Рыбка, недавно подписавший контракт с харьковским «Металлом», поделился мнением об успехах Мирчи Луческу в качестве главного тренера киевского «Динамо».

«Когда он возглавил команду, говорил, что Луческу быстро наведет порядок в «Динамо». Все-таки я работал с этим тренером и знаю, когда он берется за дело, все будет хорошо. Не удивлен, что динамовцы взяли три титула. Луческу — фанат своего дела. Много проводит теорий, интересные тренировки, помощников почти не привлекает, сам все показывает и делает. Энергии у него очень много. Читал, что и Олег Гусев говорил о том, что такой энергии Мистера можно позавидовать.

Видно, что Луческу наладил игру «Динамо» и в обороне, и в атаке. Когда хороший тренер, это сразу заметно. И по интервью игроков видно, что они довольны и приняли Луческу», — отметил Рыбка.

Александр тренировался под руководством Луческу с 2011 по 2012 годы, когда его контракт принадлежал донецкому «Шахтеру».