Шанс для Свитолиной? Первая ракетка снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Первая ракетка мира Эшли Барти не сумела доиграть матч второго круга против польки Магды Линетт из-за травмы.
Австралийка приняла решение сняться с поединка при счете 1:6, 2:2 во втором сете. Ранее она жаловалась на травму левого бедра.
Отметим, что Барти находилась в одной четверти сетки с украинкой Элиной Свитолиной и в перспективе могла стать ее соперницей в 1/4 финала.
Эшли Барти выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2019 году, а в прошлом сезоне не участвовала из-за пандемии коронавируса. Это означает, что австралийка теряет почти две тысячи очков в рейтинге WTA, но по итогам Ролан Гаррос она все же сохранит свою позицию в мировой классификации.
Источник — Sport.ua
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