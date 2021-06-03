Шанс для Свитолиной? Первая ракетка снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Первая ракетка мира Эшли Барти не сумела доиграть матч второго круга против польки Магды Линетт из-за травмы.



Австралийка приняла решение сняться с поединка при счете 1:6, 2:2 во втором сете. Ранее она жаловалась на травму левого бедра.



Отметим, что Барти находилась в одной четверти сетки с украинкой Элиной Свитолиной и в перспективе могла стать ее соперницей в 1/4 финала.



Эшли Барти выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2019 году, а в прошлом сезоне не участвовала из-за пандемии коронавируса. Это означает, что австралийка теряет почти две тысячи очков в рейтинге WTA, но по итогам Ролан Гаррос она все же сохранит свою позицию в мировой классификации.