Шанс для Свитолиной? Первая ракетка снялась с Ролан Гаррос из-за травмы

Эшли Барти могла стать соперницей украинки в 1/4 финала

  • 03.06.2021 14:15
  • 1161 просмотр
  • 4 комментария
Шанс для Свитолиной? Первая ракетка снялась с Ролан Гаррос из-за травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти не сумела доиграть матч второго круга против польки Магды Линетт из-за травмы.
 
Австралийка приняла решение сняться с поединка при счете 1:6, 2:2 во втором сете. Ранее она жаловалась на травму левого бедра.
 
Отметим, что Барти находилась в одной четверти сетки с украинкой Элиной Свитолиной и в перспективе могла стать ее соперницей в 1/4 финала.
 
Эшли Барти выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2019 году, а в прошлом сезоне не участвовала из-за пандемии коронавируса. Это означает, что австралийка теряет почти две тысячи очков в рейтинге WTA, но по итогам Ролан Гаррос она все же сохранит свою позицию в мировой классификации.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    yan2018
    online
      yan2018, 03.06.2021 14:34
    0
    olya403, 03.06.2021 14:28
    до цього ще ой як далеко))) не загадуймо наперед
    Ну да, Каролина на подходе.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 03.06.2021 14:33
    0
    Знаем мы эти шансы для Свитолиной... Сольет опять матч кому попало и вылетит со свистом
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 03.06.2021 14:28
    0
    yan2018, 03.06.2021 14:25
    При условии выигрыша турнира Свитолина станет 2-й в WTA!
    до цього ще ой як далеко))) не загадуймо наперед
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 03.06.2021 14:25
    0
    При условии выигрыша турнира Свитолина станет 2-й в WTA!
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 03.06.2021 14:34
    0
    olya403, 03.06.2021 14:28
    до цього ще ой як далеко))) не загадуймо наперед
    Ну да, Каролина на подходе.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 03.06.2021 14:33
    0
    Знаем мы эти шансы для Свитолиной... Сольет опять матч кому попало и вылетит со свистом
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 03.06.2021 14:28
    0
    yan2018, 03.06.2021 14:25
    При условии выигрыша турнира Свитолина станет 2-й в WTA!
    до цього ще ой як далеко))) не загадуймо наперед
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 03.06.2021 14:25
    0
    При условии выигрыша турнира Свитолина станет 2-й в WTA!
    Ссылка
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