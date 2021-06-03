Игорь СУРКИС: «Женская команда Динамо - это профанация»

Учитывая требования УЕФА, с сезона 2021/22 в Украине появится женский чемпионат, однако президент «Динамо» Игорь Суркис считает его формальностью в том виде, в котором он стартует.

«К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность! Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо было начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток».

«Прямо скажу - это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму «Динамо» и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в «Лионе», где их президент одинаково переживает как за мужскую, так и за женскую команды».

«Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, лишь бы на словах соответствовать футбольной моде», - сказал Суркис.