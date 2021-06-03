Игорь СУРКИС: «Женская команда Динамо - это профанация»

Президент клуба считает женский чемпионат в таком виде формальностью

  • 03.06.2021 14:11
  • 3462 просмотра
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Женская команда Динамо - это профанация»
© fcdynamo.kiev.ua

Учитывая требования УЕФА, с сезона 2021/22 в Украине появится женский чемпионат, однако президент «Динамо» Игорь Суркис считает его формальностью в том виде, в котором он стартует.

«К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность! Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо было начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток».

«Прямо скажу - это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму «Динамо» и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в «Лионе», где их президент одинаково переживает как за мужскую, так и за женскую команды».

«Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, лишь бы на словах соответствовать футбольной моде», - сказал Суркис.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 03.06.2021 15:58
    +1
    Павелко зарабатывает себе авторитет путём внедрения всяких бредовых идей УЕФА: женский футбол, женщины-арбитры, борьба с расизмом и т.д. Он работает только на себя и в свой карман, ему начхать на футбол вообще!!!!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 03.06.2021 14:29
    +1
    Vit18, 03.06.2021 14:22
    А чим діючий жіночий чемп не підходить?
    Вот вот
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.06.2021 14:25
    +1
    А что, мужской футбол,в таком виде как сейчас, это не профанация? С приходом в УАФ павелкинской ОПГ, наш футбол перешел в неуправляемый штопор, в этой общественной организации просто нет людей,которые могут что-то изменить к лучшему. Хорошо хоть Игорь Суркис открытым текстом высказал общее мнение о бредовой идее павелки по созданию женской лиги при мужских командах ПЛ... Такая идея могла прийти в голову только с сильного бодуна,да и откуда певелке знать, как обстоят дела с женским футболом в Украине?
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 03.06.2021 14:22
    +6
    А чим діючий жіночий чемп не підходить?
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 03.06.2021 14:22
    +6
    А чим діючий жіночий чемп не підходить?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.06.2021 15:58
    +1
    Павелко зарабатывает себе авторитет путём внедрения всяких бредовых идей УЕФА: женский футбол, женщины-арбитры, борьба с расизмом и т.д. Он работает только на себя и в свой карман, ему начхать на футбол вообще!!!!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 03.06.2021 14:29
    +1
    Vit18, 03.06.2021 14:22
    А чим діючий жіночий чемп не підходить?
    Вот вот
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.06.2021 14:25
    +1
    А что, мужской футбол,в таком виде как сейчас, это не профанация? С приходом в УАФ павелкинской ОПГ, наш футбол перешел в неуправляемый штопор, в этой общественной организации просто нет людей,которые могут что-то изменить к лучшему. Хорошо хоть Игорь Суркис открытым текстом высказал общее мнение о бредовой идее павелки по созданию женской лиги при мужских командах ПЛ... Такая идея могла прийти в голову только с сильного бодуна,да и откуда певелке знать, как обстоят дела с женским футболом в Украине?
    Ссылка
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