Игорь СУРКИС: «Оплачиваем новый газон на Олимпийском 50 на 50 с Шахтером»

Президент «Динамо» рассказал об инфраструктурных работах

  • 03.06.2021 13:31
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Игорь СУРКИС: «Оплачиваем новый газон на Олимпийском 50 на 50 с Шахтером»
© Профутбол. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поведал детали, о работе клуба над улучшением инфраструктуры, а также обновление газона на НСК «Олимпийский».

«Мы завершаем проектные работы и в ближайшее время начнем строительство специального тренажерного зала на базе. Это было пожелание Мирчи Луческу, он очень тщательно подходит ко всем нюансам. Для него нет мелочей в работе, футболисты и сотрудники клуба это уже поняли.

О реконструкции полей уже было немало сказано, мы идем вперед, и скоро будут готовы газоны на клубной базе. «Динамо» участвует в модернизации НСК «Олимпийский», в частности, мы оплачиваем 50 на 50 с донецким «Шахтером» новый газон на этой арене», - сказал Суркис.

Ранее о работе над газоном «Олимпийского» рассказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

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Источник — ФК Динамо Киев

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