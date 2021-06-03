Игорь СУРКИС: «Оплачиваем новый газон на Олимпийском 50 на 50 с Шахтером»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поведал детали, о работе клуба над улучшением инфраструктуры, а также обновление газона на НСК «Олимпийский».

«Мы завершаем проектные работы и в ближайшее время начнем строительство специального тренажерного зала на базе. Это было пожелание Мирчи Луческу, он очень тщательно подходит ко всем нюансам. Для него нет мелочей в работе, футболисты и сотрудники клуба это уже поняли.

О реконструкции полей уже было немало сказано, мы идем вперед, и скоро будут готовы газоны на клубной базе. «Динамо» участвует в модернизации НСК «Олимпийский», в частности, мы оплачиваем 50 на 50 с донецким «Шахтером» новый газон на этой арене», - сказал Суркис.

Ранее о работе над газоном «Олимпийского» рассказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.