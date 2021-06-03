«В матче с Северной Ирландией Шевченко будет моделировать игру с Австрией»

Известный украинский тренер и эксперт Sport.ua Вячеслав Грозный высказался об окончательной заявке сборной Украины на Евро, а также высказал свое мнение, можно ли в предстоящих спаррингах с Северной Ирландией и Кипром подготовиться к игре с фаворитом группы С на Евро сборной Нидерландов.

«Так как за результат всегда отвечает главный тренер команды, то всегда за ним окончательное решение. Тренерский штаб сборной Украины уже определился с окончательной заявкой сборной Украины на Евро. Очень жаль, что из-за травм пропустят турнир Виталий Буяльский, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Владимир Шепелев, Александр Андриевский. К тому же из расширенного списка в заявку не были включены вратарь «Реала» Андрей Лунин, защитники Богдан Михайличенко из «Андерлехта» и Александр Сирота из киевского «Динамо», а также полузащитники Артем Бондаренко из «Мариуполя» и Богдан Леднев из столичного «Динамо».

Выбор тренера всегда требует мужества, объективности, педагогической зрелости и определенного тренерского чутья, я бы так сказал. К примеру, Гарет Саутгейт не включил в заявку Джесси Лингарда, на мой взгляд, великолепно отыгравшего большинство матчей за «Вест Хэм». Я не сомневался, что Лингард будет в заявке. Также Саутгейт не включил в заявку Мейсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед», который тоже прилично выглядел в этом сезоне. Зато Дидье Дешам после длительного перерыва вернул в сборную Франции Карима Бензема. Такие примерны можно приводить по каждой сборной.

Роман Безус был дозаявлен в последний момент и на каждой тренировке он будет доказывать правильность тренерского решения. Так как за результат отвечает главный тренер команды, за ним всегда окончательное решение заявки.

К примеру, по определению тройки вратарей, скорее всего, учитывалось то, что у голкипера «Реала» Андрея Лунина практически не было игровой практики. Вне всякого сомнения, что это очень сильный и квалифицированный вратарь, который, конечно же, много лет будет в обойме сборной Украины. А что касается Богдана Михайличенко, то здесь тренеры, скорее всего, учитывали перебор игроков на данной позиции. Там могут сыграть и Виталий Миколенко, и Эдуард Соболь, и Николай Матвиенко. Здесь все достаточно логично. Я пытаюсь любителям футбола пояснить ряд тонкостей при принятии решений тренерами.

Что думаю о матчах с Северной Ирландией и Кипром? Тренерский штаб сборной Украины в этих спаррингах будет моделировать определенные тактические наработки, на мой взгляд, для игр со сборными Австрии и Северной Македонии.

Для моделирования игры со сборной Нидерландов сейчас сложно найти подходящего соперника. У нидерландцев свой особый фирменный стиль уже на протяжении 50 лет. У них всегда много топовых футболистов и тренеров. Мы помним тотальный универсальный футбол, в который Кройфф играл. Ринус Михелс тренировал и добился блестящих успехов со многими командами. «Оранжевые» великолепно играли на чемпионатах Европы и чемпионатах мира. У них философия осталась та же: это культура работы с мячом. Против Нидерландов нужно играть с учетом особенностей нюансов их игры. Поэтому любые спарринги, которые проходят, они не подойдут для игры со сборной Нидерландов. Чтобы с голландцами успешно сыграть, их нужно лишить контроля мяча. Они не всегда играют с балансом, как «Ман Сити» сыграл с «Челси». Лондонцы в поединке с «горожанами» показали, как нужно действовать с командой, у которой в составе недостаточно футболистов, отбирающих мяч.

Мы не можем промоделировать игру против сборной Нидерландов в матчах с Северной Ирландией и Кипром. Для этого нужно играть с испанцами, португальцами и другими командами такого уровня. Но надо отметить то, что у Нидерландов свои проблемы. За них не сыграет из-за травмы капитан команды Ван Дейк», - сказал Грозный.

Поединок Украина – Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня, в Днепре. Начало встречи – в 21:00.