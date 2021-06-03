Андрей Пятов вошел в десятку «аксакалов» EURO-2020

Самым старшим участником турнира стал голландский голкипер Мартен Стекеленбург

  • 03.06.2021 13:11
  • 1264 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей Пятов вошел в десятку «аксакалов» EURO-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

В заявки команд-участниц EURO-2020 попали 20 футболистов старше 35 лет. Самым возрастным из них оказался голкипер сборной Голландии 38-летний Мартен Стекеленбург. В десятку «аксакалов» турнира вошел вратарь украинской дружины 36-летний Андрей Пятов. Самыми старшими в других амплуа стали: среди защитников - португалец Пепе (38 лет), среди нападающих - македонец Горан Пандев (37 лет), среди полузащитников - швед Себастьян Ларссон (36 лет).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники EURO-2020

Возраст

Игрок

Сборная

А

Дата рождения

38 лет

Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ

Голландия

в

22.09.1982

38 лет

Крейг ГОРДОН

Шотландия

в

31.12.1982

38 лет

ПЕПЕ

Португалия

з

26.02.1983

37 лет

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

н

27.07.1983

37 лет

Юрий ЖИРКОВ

Россия

з

20.08.1983

37 лет

ЖОЗЕ ФОНТИ

Португалия

з

22.12.1983

36 лет

Андрей ПЯТОВ

Украина

в

28.06.1984

36 лет

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

з

14.08.1984

36 лет

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

н

05.02.1985

36 лет

Дэвид МАРШАЛЛ

Шотландия

в

05.03.1985

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности