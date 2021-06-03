Андрей Пятов вошел в десятку «аксакалов» EURO-2020

В заявки команд-участниц EURO-2020 попали 20 футболистов старше 35 лет. Самым возрастным из них оказался голкипер сборной Голландии 38-летний Мартен Стекеленбург. В десятку «аксакалов» турнира вошел вратарь украинской дружины 36-летний Андрей Пятов. Самыми старшими в других амплуа стали: среди защитников - португалец Пепе (38 лет), среди нападающих - македонец Горан Пандев (37 лет), среди полузащитников - швед Себастьян Ларссон (36 лет).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники EURO-2020