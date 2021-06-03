Андрей Пятов вошел в десятку «аксакалов» EURO-2020

В заявки команд-участниц EURO-2020 попали 20 футболистов старше 35 лет. Самым возрастным из них оказался голкипер сборной Голландии 38-летний Мартен Стекеленбург. В десятку «аксакалов» турнира вошел вратарь украинской дружины 36-летний Андрей Пятов. Самыми старшими в других амплуа стали: среди защитников - португалец Пепе (38 лет), среди нападающих - македонец Горан Пандев (37 лет), среди полузащитников - швед Себастьян Ларссон (36 лет).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники EURO-2020
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
Дата рождения
|
38 лет
|
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ
|
Голландия
|
в
|
22.09.1982
|
38 лет
|
Крейг ГОРДОН
|
Шотландия
|
в
|
31.12.1982
|
38 лет
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
з
|
26.02.1983
|
37 лет
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
н
|
27.07.1983
|
37 лет
|
Юрий ЖИРКОВ
|
Россия
|
з
|
20.08.1983
|
37 лет
|
ЖОЗЕ ФОНТИ
|
Португалия
|
з
|
22.12.1983
|
36 лет
|
Андрей ПЯТОВ
|
Украина
|
в
|
28.06.1984
|
36 лет
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
з
|
14.08.1984
|
36 лет
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
н
|
05.02.1985
|
36 лет
|
Дэвид МАРШАЛЛ
|
Шотландия
|
в
|
05.03.1985
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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