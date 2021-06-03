СУРКИС: «Буяльский – наш ключевой футболист, контрактом довольны все»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с хавбеком Виталием Буяльсьпким.
«Это наш ключевой футболист и подписание нового соглашения - важный момент и для игрока, и для клуба. Тот случай, когда довольны все стороны, и клуб, и футболист, и болельщики.
У нас очень молодая команда и опытные футболисты играют важную роль. Наряду с нашей талантливой молодежью есть такие опытные мастера как Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, и подобный сплав молодости и опыта играет большую роль в достижении результата.
Мне импонирует подход к делу Буяльского, для него «Динамо» это не просто финансовые условия контракта, а прежде всего, коллектив за который он бьется на футбольном поле», - сказал Суркис.
Напомним, что Буяльский получил договор на 4 года - до лета 2025 года.
Источник — ФК Динамо Киев
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