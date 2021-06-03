ОФИЦИАЛЬНО. Определена дата первого тура нового сезона УПЛ

Сезон начнется 25 июля

  • 03.06.2021 13:05
  • 3317 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Определена дата первого тура нового сезона УПЛ
© uaf.ua

УАФ утвердила план-календарь сезона УПЛ 2021/22. Базовым днем первого тура чемпионата является 25 июля (резервный день - 20 июля).

Последний тур 2021 года запланирован на 11 декабря, а завершение чемпионата - на 21 мая 2022 года. В новом сезоне УПЛ будет 16 клубов и 30 туров.

24 июля состоится матч за Суперкубок Украины.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
    SANDR MOIA
      SANDR MOIA, 03.06.2021 14:14
    0
    Віталій Яценко, 03.06.2021 14:06
    Да)) Суперкубок 24-го, 1 тур 25-го)) Суперкубок традиційно проходить за тиждень до початку чемпіонату. У нас же вирішили і тут зробити як не у всіх))
    Розтягувати нема куди. Восени Єврокубки, відбір на ЧС та УПЛ. Або на Суперкубок вийдуть дублери.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 03.06.2021 14:06
    0
    Да)) Суперкубок 24-го, 1 тур 25-го)) Суперкубок традиційно проходить за тиждень до початку чемпіонату. У нас же вирішили і тут зробити як не у всіх))
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 03.06.2021 13:42
    0
    можно было и на 28 мая, вместо декабря
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 03.06.2021 13:17
    +1
    lgpaladin, 03.06.2021 13:14
    хотели же сделать выводы и в межсезонье (зимой) раньше на перерыв уходить,
    но не смогли ...
    А что вы предлагаете? После евро сразу чемп начинать?
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 03.06.2021 13:14
    +2
    хотели же сделать выводы и в межсезонье (зимой) раньше на перерыв уходить,
    но не смогли ...
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 03.06.2021 13:14
    +2
    хотели же сделать выводы и в межсезонье (зимой) раньше на перерыв уходить,
    но не смогли ...
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 03.06.2021 13:17
    +1
    lgpaladin, 03.06.2021 13:14
    хотели же сделать выводы и в межсезонье (зимой) раньше на перерыв уходить,
    но не смогли ...
    А что вы предлагаете? После евро сразу чемп начинать?
    Ссылка
    SANDR MOIA
      SANDR MOIA, 03.06.2021 14:14
    0
    Віталій Яценко, 03.06.2021 14:06
    Да)) Суперкубок 24-го, 1 тур 25-го)) Суперкубок традиційно проходить за тиждень до початку чемпіонату. У нас же вирішили і тут зробити як не у всіх))
    Розтягувати нема куди. Восени Єврокубки, відбір на ЧС та УПЛ. Або на Суперкубок вийдуть дублери.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 03.06.2021 14:06
    0
    Да)) Суперкубок 24-го, 1 тур 25-го)) Суперкубок традиційно проходить за тиждень до початку чемпіонату. У нас же вирішили і тут зробити як не у всіх))
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 03.06.2021 13:42
    0
    можно было и на 28 мая, вместо декабря
    Ссылка
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