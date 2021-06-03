ОФИЦИАЛЬНО. Определена дата первого тура нового сезона УПЛ

УАФ утвердила план-календарь сезона УПЛ 2021/22. Базовым днем первого тура чемпионата является 25 июля (резервный день - 20 июля).
Последний тур 2021 года запланирован на 11 декабря, а завершение чемпионата - на 21 мая 2022 года. В новом сезоне УПЛ будет 16 клубов и 30 туров.
24 июля состоится матч за Суперкубок Украины.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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но не смогли ...
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