Болей за сборную Украины вместе с Jägermeister

Легендарный бренд немецкого ликера представляет лимитированный дизайн бутылки к ЕВРО-2020

  • 03.06.2021 12:30
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Болей за сборную Украины вместе с Jägermeister

Клубный сезон подходит к концу. Игроки переодеваются в цвета своих сборных и отправляются в расположение национальных команд. Их цель — рискнуть и побороться за, возможно, самый важный трофей в своей карьере. Болельщики ждали этого момента пять лет, и уже готовы переживать и поддерживать своих кумиров. 

Вместе с фанатами к главному футбольному событию лета готовится и Jägermeister. Бренд немецкого ликера представляет лимитированный дизайн с новой этикеткой. На ней изображена форма сборной Украины с номером «-18» — идеальной температурой для ледяных шотов. Таким образом Jägermeister стремится еще больше сплотить украинских болельщиков — искренних и преданных. 

Этикетка с формой сборной Украины представлена на бутылках объемом 0,7 л, которые доступны только на территории страны в ограниченном количестве. Купить лимитированный Jägermeister можно в розничных магазинах по всей территории Украины или онлайн на Rozetka.

Mast-Jägermeister SE находится в городе Вольфенбюттель, Нижняя Саксония. Здесь и только здесь компания производит Jägermeister, травяной ликер с оленем на логотипе — крупнейший немецкий алкогольный бренд.

Изобретенный более 80 лет назад, Jägermeister изготавливается по секретному рецепту. В его составе 56 различных трав, специи, коренья и фрукты. Количество бутылок емкостью 0,7 литра, проданных за 2019 год в более чем 145 странах, превысило 109,5 млн. Это обеспечило Jägermeister 9-е место в рейтинге Impact International среди 100 лучших алкогольных напитков премиум-класса и утвердило его позицию успешного травяного ликера в мире и в Украине.

 

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Источник — Sport.ua

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