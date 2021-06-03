ФОТО. Сборная Украины решила сыграть в синей форме

Один из последних матчей в такой экипировке

  • 03.06.2021 12:45
  • 2299 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сборная Украины решила сыграть в синей форме
© uaf.ua

Сегодня в 21:00 стартует контрольный матч сборной Украины против Северной Ирландии в рамках подготовки к Евро-2020.

Украинская команда выйдет на матч в синей форме.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко анонсировал презентацию новой формы, в которой сборная поедет на Евро.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Crassus1
      Crassus1, 03.06.2021 13:39
    +1
    Проверяют на фартовость
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 03.06.2021 13:39
    +1
    Проверяют на фартовость
    Ссылка
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