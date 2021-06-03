ФОТО. Сборная Украины решила сыграть в синей форме

Сегодня в 21:00 стартует контрольный матч сборной Украины против Северной Ирландии в рамках подготовки к Евро-2020.
Украинская команда выйдет на матч в синей форме.
Ранее президент УАФ Андрей Павелко анонсировал презентацию новой формы, в которой сборная поедет на Евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.