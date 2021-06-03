Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020

Средний возраст участников EURO-2020 - 26,9 года. Самая молодая команда - Турция (24,58), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет. Сборная Украины, чей средний возраст составляет 25,96 года по молодости уступает только туркам, Англии и Уэльсу. В нашей дружине восемь игроков, которые перешагнули 30-летний рубеж, и в то же время шестеро исполнителей моложе 23-х лет.

Самые молодые команды на EURO-2020