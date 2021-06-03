Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020

Средний возраст участников EURO-2020 - 26,9 года. Самая молодая команда - Турция (24,58), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет. Сборная Украины, чей средний возраст составляет 25,96 года по молодости уступает только туркам, Англии и Уэльсу. В нашей дружине восемь игроков, которые перешагнули 30-летний рубеж, и в то же время шестеро исполнителей моложе 23-х лет.
Самые молодые команды на EURO-2020
|
Средний
|
Сборная
|
Самый молодой
|
Дата
|
возраст
|
|
|
рождения
|
24,58
|
Турция
|
РЫДВАН Йылмаз
|
21.05.2001
|
24,81
|
Англия
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
29.06.2003
|
25,04
|
Уэльс
|
Рубин КОЛВИЛЛ
|
27.04.2002
|
25,96
|
Украина
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
01.09.2002
|
|
|
Георгий СУДАКОВ
|
01.09.2002
|
26,13
|
Испания
|
ПЕДРИ
|
25.11.2002
|
26,54
|
Швейцария
|
Бечир ОМЕРАГИЧ
|
20.01.2002
|
26,69
|
Польша
|
Кацпер КОЗЛОВСКИ
|
16.10.2003
|
26,81
|
Голландия
|
Райан ГРАВЕНБЕРХ
|
16.05.2002
|
26,85
|
Шотландия
|
Натан ПАТТЕРСОН
|
16.10.2001
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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