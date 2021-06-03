Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020

Средний возраст нашей команды - 25,96 года

  • 03.06.2021 12:23
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Сборная Украины одна из самых молодых на EURO-2020
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Средний возраст участников EURO-2020 - 26,9 года. Самая молодая команда - Турция (24,58), в рядах которой всего два футболиста старше 30 лет. Сборная Украины, чей средний возраст составляет 25,96 года по молодости уступает только туркам, Англии и Уэльсу. В нашей дружине восемь игроков, которые перешагнули 30-летний рубеж, и в то же время шестеро исполнителей моложе 23-х лет.

Самые молодые команды на EURO-2020

Средний

Сборная

Самый молодой

Дата

возраст

 

 

рождения

24,58

Турция

РЫДВАН Йылмаз

21.05.2001

24,81

Англия

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

29.06.2003

25,04

Уэльс

Рубин КОЛВИЛЛ

27.04.2002

25,96

Украина

Илья ЗАБАРНЫЙ

01.09.2002

 

 

Георгий СУДАКОВ

01.09.2002

26,13

Испания

ПЕДРИ

25.11.2002

26,54

Швейцария

Бечир ОМЕРАГИЧ

20.01.2002

26,69

Польша

Кацпер КОЗЛОВСКИ

16.10.2003

26,81

Голландия

Райан ГРАВЕНБЕРХ

16.05.2002

26,85

Шотландия

Натан ПАТТЕРСОН

16.10.2001

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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