Суркис о молодых игроках Динамо: «Кого-то продадим, кто-то уйдет в аренду»

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что было ошибкой упразднять молодежный чемпионат U-21, которого не будет с сезона 2021/22.

А молодых игроков клуб намерен отдавать по арендам или продавать.

«Считаю, что это было ошибочное решение, хотя другие клубы меня в этом и не поддержали. Команда U-21 важна для сбалансированного развития игроков, их постепенного перехода во взрослый футбол. Не все футболисты после Академии и уровня U-19 могут сходу заиграть за первую команду, поэтому наличие дубля это большой плюс. Возьмите историю с Шапаренко, который у одного тренера начал играть, потом оказалось, что он не соответствует требованиям другого, но в дубле у него была возможность играть и поддерживать тонус, а затем новый тренер сделал из него игрока национальной сборной. И чтобы заполучить футболиста такого уровня, сейчас нам бы пришлось заплатить крупную сумму».

«Кроме того, обратите внимание, что турниры дублеров есть во многих европейских чемпионатах, это нормальная практика, у тех же англичан в АПЛ есть турнир U-23, в матчах которого могут поддержать форму не проходящие в состав игроки или те, кто вернулся после травм, но еще не в оптимальных физических кондициях».

«Что мы будем делать дальше? Мирча Луческу сейчас просмотрит всех игроков из команды U-21 и дальше будем решать. Клуб займется их трудоустройством, кого-то будем продавать, кого-то будем отдавать в аренду. Мы могли заявиться в Первую лигу, но в этом не смысла, мы уже проходили эту историю, когда команда играла без турнирных задач», - сказал Суркис.