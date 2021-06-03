ВИДЕО. Луческу продлил контракт, Спартак и Ярмоленко, ставим на Украину

1. Луческу продлил контракт с Динамо

2. Ювентус, Барселона и Реал могут не сыграть в Лиге Чемпионов

3. Ярмоленко может оказаться в Спартаке

4. Прогноз на матч Украина - Северная Ирландия

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.