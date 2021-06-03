ВИДЕО. Луческу продлил контракт, Спартак и Ярмоленко, ставим на Украину

1. Луческу продлил контракт с Динамо
2. Ювентус, Барселона и Реал могут не сыграть в Лиге Чемпионов
3. Ярмоленко может оказаться в Спартаке
4. Прогноз на матч Украина - Северная Ирландия
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Источник — Sport.ua
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