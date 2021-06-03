Украина в топ-5 по количеству игроков в сборной из национального чемпионата

С 11 июня по 11 июля состоится чемпионат Европы по футболу.
Сборная Украины входит в пятерку команд-участников турнира по количеству игроков из национального чемпионата. В составе команды Андрея Шевченко 17 футболистов из УПЛ, вместе с Германией команда занимает 4-5 места в списке.
А лидером по этому показателю является сборная Англии (23 игрока из АПЛ).
Ранее сообщалось, что Забарный и Судаков – в топ-6 самых молодых участников Евро-2020.
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Источник — Twitter
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