Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Вышел из зоны комфорта. Хочу оставить след в Шахтере»

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что имел предложение из Серии A, но решил попробовать себя в другой стране.
«У меня было предложение из чемпионата Италии, но вариант с «Шахтером» пробудил во мне огонь. Я вышел из зоны комфорта и поставил себе цель выиграть трофей».
«Хочу оставить в команде свой след, и это не дает мне спать по ночам».
«В июле стартует чемпионат, затем будет квалификация Лиги чемпионов. Это интересное приключение», - сказал Де Дзерби.
Наставник подписал контракт на 2 года.
Источник — Gazzetta dello Sport
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