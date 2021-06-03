Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Вышел из зоны комфорта. Хочу оставить след в Шахтере»

Итальянский наставник готов к работе

  • 03.06.2021 13:48
  • 907 просмотров
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Вышел из зоны комфорта. Хочу оставить след в Шахтере»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что имел предложение из Серии A, но решил попробовать себя в другой стране.

«У меня было предложение из чемпионата Италии, но вариант с «Шахтером» пробудил во мне огонь. Я вышел из зоны комфорта и поставил себе цель выиграть трофей».

«Хочу оставить в команде свой след, и это не дает мне спать по ночам».

«В июле стартует чемпионат, затем будет квалификация Лиги чемпионов. Это интересное приключение», - сказал Де Дзерби.

Наставник подписал контракт на 2 года.

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Источник — Gazzetta dello Sport

(7 голосов)

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Комментарии
    SANDR MOIA
      SANDR MOIA, 03.06.2021 14:10
    -1
    Наступного літа його в Україні вже не буде, якщо тільки на бабло не поведеться.
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 03.06.2021 14:05
    +1
    Тiльки дивись не наслiди як два попередники - португальскi фiзруки
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 03.06.2021 13:59
    0
    Правильний підхід! Хоча б такий як співвітчизник Невіо Скала - в першому ж сезоні взяти чемпіонство і кубок!
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 03.06.2021 14:05
    +1
    Тiльки дивись не наслiди як два попередники - португальскi фiзруки
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 03.06.2021 13:59
    0
    Правильний підхід! Хоча б такий як співвітчизник Невіо Скала - в першому ж сезоні взяти чемпіонство і кубок!
    Ссылка
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