Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Вышел из зоны комфорта. Хочу оставить след в Шахтере»

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что имел предложение из Серии A, но решил попробовать себя в другой стране.

«У меня было предложение из чемпионата Италии, но вариант с «Шахтером» пробудил во мне огонь. Я вышел из зоны комфорта и поставил себе цель выиграть трофей».

«Хочу оставить в команде свой след, и это не дает мне спать по ночам».

«В июле стартует чемпионат, затем будет квалификация Лиги чемпионов. Это интересное приключение», - сказал Де Дзерби.

Наставник подписал контракт на 2 года.