Манчестер Сити готов продать Бернарду Силву

«Манчестер Сити» готов продать португальского хавбека Бернарду Силву.
Как сообщает английская пресса, вырученные средства английский клуб намерен потратить на нового нападающего. Эта необходимость усилилась после ухода аргентинского форварда Серхио Агуэро, который подписал контракт с «Барселоной».
Главной трансферной целью «Сити» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
В сезоне 2020/21 Силва провел 45 матчей, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.