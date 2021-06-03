Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не сомневаюсь, что у Бэйла будет отличный сезон»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем вингера Гарета Бэйла.

«Гарет мало играл в Премьер-лиге, но забивал голы. Он был эффективен в последних играх сезона, когда играл стабильно. Он возвращается, я его хорошо знаю. Если у него есть мотивация играть, у него будет отличный сезон. Я не сомневаюсь.

Я все еще испытываю теплые чувства к Гарету, Иско, Марсело… у них будет мотивация показать, что они все еще могут играть за «Реал», - сказал Анчелотти.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Бэйл играл в аренде в «Тоттенхэме», где сыграл 34 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Бэйл может завершить карьеру через год.