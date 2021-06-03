Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не сомневаюсь, что у Бэйла будет отличный сезон»

Новый наставник «Реала» может реанимировать карьеру валлийца

  • 03.06.2021 09:54
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не сомневаюсь, что у Бэйла будет отличный сезон»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем вингера Гарета Бэйла.

«Гарет мало играл в Премьер-лиге, но забивал голы. Он был эффективен в последних играх сезона, когда играл стабильно. Он возвращается, я его хорошо знаю. Если у него есть мотивация играть, у него будет отличный сезон. Я не сомневаюсь.

Я все еще испытываю теплые чувства к Гарету, Иско, Марсело… у них будет мотивация показать, что они все еще могут играть за «Реал», - сказал Анчелотти.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Бэйл играл в аренде в «Тоттенхэме», где сыграл 34 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 3 голевые передачи. 

Ранее сообщалось, что Бэйл может завершить карьеру через год.

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Источник — Sky Sports

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