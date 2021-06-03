Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Шевченко не избежать приятной головной боли»

У главного тренера сборной Украины богатый выбор защитников, считает специалист

  • 03.06.2021 03:55
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Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Шевченко не избежать приятной головной боли»
© УАФ. Андрей Шевченко

Экс-капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий высказал свое мнение о защитниках, включенных в заявку сборной Украины на финальную часть чемпионата Европы.

«Именно в таких случаях говорят, что тренеру не избежать приятной головной боли, определяя кому отдать предпочтение среди защитников в стартовом составе. На мой взгляд, в сборной собраны действительно самые достойные. И, что очень важно, квалификация и подбор защитников позволяют главному тренеру Андрею Шевченко в обороне брать на вооружение различные схемы в зависимости от силы соперника. Это может быть игра в три центральных защитника, или классический вариант — четыре защитника, а при крайней необходимости — пять.

Хотя, принимая во внимание отсутствие игровой практики у Александра Тымчика, наши позиции на правом фланге не такие прочные, как того бы хотелось. Остается надеяться, что в ближайшее время киевский динамовец наверстает упущенное и сумеет составить конкуренцию своему одноклубнику и тезке — Караваеву», — считает Шелепницкий.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Команда Шевченко в групповом этапе турнира сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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