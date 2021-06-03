ВИДЕО. День рождения Караваева и песни новичков сборной Украины

Сборная Украины по футболу продолжает активную подготовку к Евро-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Футболисты и тренеры украинской национальной команды находят время не только для тренировок и восстановления, но и для развлечений.
В среду, 2 июня, сборная Украины отметила 29-летие футболиста киевского «Динамо» Александра Караваева. Также посвящение в члены сборной Украины прошли новички национальной команды, каждый из которых традиционно исполнил песню.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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