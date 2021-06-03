Мирошник продлил контракт с Вересом

Новое соглашение рассчитано на один год

  • 03.06.2021 02:50
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Мирошник продлил контракт с Вересом
© ФК Верес

«Верес» продолжил сотрудничество с 27-летним украинским защитником Романом Мирошником. Новый контракт между футболистом и клубом рассчитан на один год, до конца сезона 2021/2022.

Мирошник присоединился к «Вересу» в августе 2020 года. В текущем сезоне защитник сыграл за «красно-черных» 21 матч (18 поединков в чемпионате Первой лиги и 3 игры в Кубке Украины), где забил 2 гола.

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Источник — ФК Верес

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