Барселона не уволит главного тренера

Каталонская «Барселона» не будет увольнять с поста главного тренера команды 58-летнего нидерландского специалиста Рональда Кумана. В ближайшие дни об этом будет объявлено официально.

Текущий контракт Кумана с «блаугранас» рассчитан до лета 2022 года, но специалист может продлить его еще на год — до лета 2023 года.

Куман возглавил «Барселону» 19 августа 2020 года. Под его руководством каталонский клуб завоевал Кубок Испании сезона 2020/2021. В чемпионате «Барселона» финишировала на третьем месте, пропустив вперед «Реал» и «Атлетико».