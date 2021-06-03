Барселона не уволит главного тренера

Рональд Куман продолжит работать в каталонском клубе

  • 03.06.2021 02:44
  • 100 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона не уволит главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» не будет увольнять с поста главного тренера команды 58-летнего нидерландского специалиста Рональда Кумана. В ближайшие дни об этом будет объявлено официально.

Текущий контракт Кумана с «блаугранас» рассчитан до лета 2022 года, но специалист может продлить его еще на год — до лета 2023 года.

Куман возглавил «Барселону» 19 августа 2020 года. Под его руководством каталонский клуб завоевал Кубок Испании сезона 2020/2021. В чемпионате «Барселона» финишировала на третьем месте, пропустив вперед «Реал» и «Атлетико».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности