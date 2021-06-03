Каждый четвертый участник EURO-2020 уже выступал в финальных турнирах ЧЕ

Из 622-х футболистов, заявленных по состоянию на 2 июня командами на EURO-2020, 156 (25,1%) были участниками предыдущих европейских форумов. 135 игроков непосредственно прошли через горнило сражений чемпионатов 2004-2016 годов, а 21 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.
Наибольшее количество ветеранов в группах F (38 человек) и E (36), а наименьшее - в группах C (17) и D (18). Больше всего игроков-старожилов в составах сборных Бельгии (15), Португалии, Словакии (по - 11), Франции и Швеции (по - 10). В сборной Украины в предыдущих EURO участвовали 6 футболистов: Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко (оба - на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016), Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук и Александр Караваев (все - на ЧЕ-2016).
На EURO-2016 выступали в общей сложности 136 игроков (принимали участие в матчах - 119), в финальном турнире 2012 года - 39 (33), на ЧЕ-2008 - 13 (9), а на EURO-2004 - 1 (1). Среди участников нынешнего чемпионата наибольшее количество матчей провел португалец Криштиану Роналду - 21. Он же забил и больше всех мячей - 9.
Участники EURO-2020, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
ЧЕ
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
21
|
2004, 2008, 2012, 2016
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
15
|
2008, 2012, 2016
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
15
|
2008, 2012, 2016
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
12
|
2008, 2012, 2016
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
12
|
2012, 2016
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
11
|
2012, 2016
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
11
|
2012, 2016
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
11
|
2012, 2016
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
11
|
2012, 2016
|
Жорди АЛЬБА
|
Испания
|
10
|
2012, 2016
|
Серхио БУСКЕТС
|
Испания
|
10
|
2012, 2016
Участники EURO-2020, забившие наибольшее количество голов в финальных турнирах ЧЕ
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
ЧЕ
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
9
|
2004, 2008, 2012, 2016
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
6
|
2016
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
3
|
2012, 2016
|
Гарет БЭЙЛ
|
Уэльс
|
3
|
2016
|
Альваро МОРАТА
|
Испания
|
3
|
2016
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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