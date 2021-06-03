Каждый четвертый участник EURO-2020 уже выступал в финальных турнирах ЧЕ

Из 622-х футболистов, заявленных по состоянию на 2 июня командами на EURO-2020, 156 (25,1%) были участниками предыдущих европейских форумов. 135 игроков непосредственно прошли через горнило сражений чемпионатов 2004-2016 годов, а 21 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.

Наибольшее количество ветеранов в группах F (38 человек) и E (36), а наименьшее - в группах C (17) и D (18). Больше всего игроков-старожилов в составах сборных Бельгии (15), Португалии, Словакии (по - 11), Франции и Швеции (по - 10). В сборной Украины в предыдущих EURO участвовали 6 футболистов: Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко (оба - на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016), Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук и Александр Караваев (все - на ЧЕ-2016).

На EURO-2016 выступали в общей сложности 136 игроков (принимали участие в матчах - 119), в финальном турнире 2012 года - 39 (33), на ЧЕ-2008 - 13 (9), а на EURO-2004 - 1 (1). Среди участников нынешнего чемпионата наибольшее количество матчей провел португалец Криштиану Роналду - 21. Он же забил и больше всех мячей - 9.

Участники EURO-2020, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ

Игрок Сборная Матчи ЧЕ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 21 2004, 2008, 2012, 2016 ПЕПЕ Португалия 15 2008, 2012, 2016 ЖОАУ МОУТИНЬЮ Португалия 15 2008, 2012, 2016 Джорджо КЬЕЛЛИНИ Италия 12 2008, 2012, 2016 РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 12 2012, 2016 Леонардо БОНУЧЧИ Италия 11 2012, 2016 Юго ЛЬОРИС Франция 11 2012, 2016 Томас МЮЛЛЕР Германия 11 2012, 2016 Мануэль НОЙЕР Германия 11 2012, 2016 Жорди АЛЬБА Испания 10 2012, 2016 Серхио БУСКЕТС Испания 10 2012, 2016

Участники EURO-2020, забившие наибольшее количество голов в финальных турнирах ЧЕ