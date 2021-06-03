Каждый четвертый участник EURO-2020 уже выступал в финальных турнирах ЧЕ

В сборной Украины в предыдущих EURO участвовали 6 игроков

  • 03.06.2021 02:10
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Каждый четвертый участник EURO-2020 уже выступал в финальных турнирах ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Из 622-х футболистов, заявленных по состоянию на 2 июня командами на EURO-2020, 156 (25,1%) были участниками предыдущих европейских форумов. 135 игроков непосредственно прошли через горнило сражений чемпионатов 2004-2016 годов, а 21 так и остались в запасе, ни разу на поле не появившись.

Наибольшее количество ветеранов в группах F (38 человек) и E (36), а наименьшее - в группах C (17) и D (18). Больше всего игроков-старожилов в составах сборных Бельгии (15), Португалии, Словакии (по - 11), Франции и Швеции (по - 10). В сборной Украины в предыдущих EURO участвовали 6 футболистов: Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко (оба - на ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016), Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук и Александр Караваев (все - на ЧЕ-2016).

На EURO-2016 выступали в общей сложности 136 игроков (принимали участие в матчах - 119), в финальном турнире 2012 года - 39 (33), на ЧЕ-2008 - 13 (9), а на EURO-2004 - 1 (1). Среди участников нынешнего чемпионата наибольшее количество матчей провел португалец Криштиану Роналду - 21. Он же забил и больше всех мячей - 9.

Участники EURO-2020, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ

Игрок

Сборная

Матчи

ЧЕ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

21

2004, 2008, 2012, 2016

ПЕПЕ

Португалия

15

2008, 2012, 2016

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

15

2008, 2012, 2016

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

12

2008, 2012, 2016

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

12

2012, 2016

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

11

2012, 2016

Юго ЛЬОРИС

Франция

11

2012,  2016

Томас МЮЛЛЕР

Германия

11

2012, 2016

Мануэль НОЙЕР

Германия

11

2012, 2016

Жорди АЛЬБА

Испания

10

2012, 2016

Серхио БУСКЕТС

Испания

10

2012, 2016

Участники EURO-2020, забившие наибольшее количество голов в финальных турнирах ЧЕ

Игрок

Сборная

Голы

ЧЕ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

9

2004, 2008, 2012, 2016

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

6

2016

Оливье ЖИРУ

Франция

3

2012, 2016

Гарет БЭЙЛ

Уэльс

3

2016

Альваро МОРАТА

Испания

3

2016
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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