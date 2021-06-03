ВИДЕО. Караваев на день рождения получил торт и угостил Шевченко

Футболисту киевского «Динамо» и сборной Украины исполнилось 29 лет

  • 03.06.2021 01:35
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ВИДЕО. Караваев на день рождения получил торт и угостил Шевченко
© УАФ. Андрей Шевченко и Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев отпраздновал день рождения прямо на сборах национальной команды.

В среду, 2 июня, спортсмену исполнилось 29 лет. В качестве подарка от команды именинник получил торт, первым куском которого лично угостил главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

«Сине-желтые» продолжают подготовку к чемпионату Европы. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — YouTube

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