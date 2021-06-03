ВИДЕО. Караваев на день рождения получил торт и угостил Шевченко

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев отпраздновал день рождения прямо на сборах национальной команды.

В среду, 2 июня, спортсмену исполнилось 29 лет. В качестве подарка от команды именинник получил торт, первым куском которого лично угостил главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

«Сине-желтые» продолжают подготовку к чемпионату Европы. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.