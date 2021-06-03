«Не сходи с ума, не думай ни о чем!»: Милевский уже в Турции

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», продолжает набираться сил перед новым сезоном.

Первую часть отпуска Милевский провел в Беларуси, откуда перебрался в Турцию.

««Не сходи с ума, не думай ни о чем!!!! Эххх», — прокомментировал Артем свое фото из Антальи.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.